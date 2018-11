18. November 2018, 22:29 Uhr Ins Gespräch kommen Auf einen Kaffee mit der SZ

Beim Lesercafé in Zorneding sind Anregungen willkommen

Was beschäftigt Sie, liebe Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung? Was ärgert Sie? Über was sollten wir in Zorneding berichten? Oder intensiver berichten? Um Antworten zu erhalten, kommt die Süddeutsche Zeitung Ihnen buchstäblich entgegen: mit einem SZ-Lesercafé am Dienstag, 20. November, in Zorneding. "Was die Gemeinde Zorneding bewegt" - so das Motto zwischen 14 und 18 Uhr im Café Hasi in der Birkenstraße 2. Sie sind eingeladen, bei einer Tasse Cappuccino mit den Journalisten der SZ-Landkreis-Redaktion zu sprechen.

Anschließend werden wir Ihren Fragen und Anliegen nachgehen und über die Ergebnisse berichten. Um einige Fragen direkt an Ort und Stelle zu beantworten, sind für Sie an diesem Tag Gesprächspartner aus der Gemeinde da. Gleich zu Beginn von 14 Uhr an werden Bürgermeister Piet Mayr und Altbürgermeister Franz Pfluger (beide CSU) eine Stunde lang Ihre Fragen beantworten. Von 14.30 Uhr an wird Sieglinde Kornek-Peters vom Seniorenbeirat dazustoßen. Den nächsten Schub gibt es dann von 17 Uhr an. Für die letzte Stunde sind Zornedings Zweite Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder (SPD) und Gerhard Wolf vom Förderverein unsere Gäste.

Bringen Sie uns also am Dienstag Ihre Fragen und Anliegen mit und lernen Sie bei der Gelegenheit die SZ-Journalisten Karin Kampwerth und Viktoria Spinrad, Reporterin für Zorneding, kennen. Wer am 20. November zwischen 14 und 18 Uhr keine Zeit hat, kann uns per E-Mail an lkr-ebersberg@sueddeutsche.de kontaktieren.