18. Januar 2019, 21:46 Uhr Initiatve des Seniorenbeirats Vaterstetten macht mobil

Das Gründungstreffen für einen Verein für ehrenamtliche Senioren-Fahrdienste stößt auf großes Interesse. Zusammen mit den Autoteilern soll nun ein Angebot aufgebaut werden

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Warum Vaterstetten als Großgemeinde bezeichnet wird, erschließt sich besonders Fußgängern. Die Strecken - auch zu den Haltestellen von Bus und Bahn - sind weit, vor allem für Ältere ohne Auto ist das ein Problem. Der Seniorenbeirat sucht schon seit geraumer Zeit nach einer Lösung dafür, nun scheint man eine gefunden zu haben: Einen ehrenamtlichen Fahrdienst. Angeboten werden soll dieser von einem Verein. Die Chancen, dass er bald die Arbeit aufnehmen kann, stehen gut: beim Gründungstreffen am Donnerstag im Rathaus kamen viele Interessierte, 23 von ihnen wollen auch Mitglied im Verein werden.

Die Idee zu dessen Gründung hatten Hans-Günter Kempf und Herma Bianca Schlömer vom Seniorenbeirat zusammen mit CSU-Gemeinderat Benedikt Weber bereits im Herbst vorgestellt. Man habe sich verschiedene Angebote in anderen Gemeinden angesehen, das Vereinsmodell sei das vielversprechendste. Wie Kempf nun auch den potenziellen Vereinsmitgliedern erläuterte, habe das vor allem versicherungstechnische Gründe. Denn auch ehrenamtliche Chauffeure brauchen eine Versicherung, dies privat zu leisten "kann man keinem zumuten", so Kempf. Und da kommt der Verein ins Spiel. Dieser, so erklärte Weber, könne Ehrenamts-Versicherungen in Anspruch nehmen - etwa für Vereinsfahrten mit dem Privatauto. Passiert ein Unfall, zahlt die Vereinsversicherung und der Autobesitzer wird nicht in seiner eigenen Versicherung hochgestuft. Natürlich nur, wenn der Fahrer Vereinsmitglied ist.

Die Kosten pro Fahrt sollen bei zwei bis drei Euro liegen, sagt Kempf, also deutlich unter den Preisen, die etwa Sozialdienste oder Taxiunternehmen verlangen. Denen man aber ausdrücklich keine Konkurrenz machen wolle, so Kempf weiter, schließlich soll der Verein genau solche Fahrten anbieten, für die sich ein Taxi nicht lohnt - wenn man für ein paar Kilometer innerorts überhaupt eines findet: "Der fährt doch lieber zum Flughafen, als von Hergolding zum Rathaus." Finanzieren ließen sich die niedrigen Fahrpreise zum einen durch eine Mischkalkulation, so Kempf auf Nachfrage aus der Runde: Also dadurch, dass kurze und lange Fahrten das gleiche kosten. Aber man hoffe auch auf Spenden für den Verein.

Ebenfalls erörtert wurde die Frage nach der Reichweite: Soll der Verein nur im Gemeindegebiet unterwegs sein, oder auch in der Nachbarschaft - vielleicht bis nach München? Günter Lölkes vom Seniorenbeirat empfahl, das nicht definitiv festzuschreiben. So steht in der Satzung, die Lölkes erarbeitet hat, als Vereinszweck lediglich "Förderung der Mobilität und die Verbesserung oder Sicherung der Lebensqualität von Senioren in Vaterstetten". Dies ermögliche Flexibilität, so Lölkes, ohne dauernd die Satzung ändern zu müssen, wenn sich ein neuer Bedarf ergibt. Für weitere Strecken sei vielleicht ein Hol- und Bringdienst zwischen Wohnort und Bahnhof sinnvoll, regte SPD-Gemeinderat Sepp Mittermeier an, "dann kann man Verkehrsmittel sinnvoll verbinden."

Dies ist auch an anderer Stelle geplant, der neue Verein will mit den Vaterstettener Autoteilern zusammenarbeiten. Dadurch müssten die Fahrer kein eigenes Auto besitzen. Potenzielle Chauffeure gibt es übrigens auch schon: Gut die Hälfte der 23 Gründungsmitglieder des Vereins erklärten sich bereit, als Fahrer aktiv zu werden - darunter auch Bürgermeister Georg Reitsberger (FW). Er lobte den Verein als "Bereicherung für die Mobilität der Bürger", an der er sich gerne beteiligen werde. Ob er dazu den Traktor - die Mitfahrt ist eine beliebte Attraktion bei Kindergeburtstagen am Reitsbergerhof - nutzen wird, ließ er aber offen.