16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Initiative des Vereins Markt Schwabener Au Moderne Bandenreklame im Sportpark

Die Bandenwerbung im Markt Schwabener Sportpark sieht seit längerem aus wie alte vergilbte Fotos. Nun soll sich das ändern. Auf Initiative des Vereins Markt Schwabener Au hat der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, dass die Bandenwerbung runderneuert werden soll. Demnach wird sich der Verein um die Neuinstallation kümmern, als Gegenleistung erhält der Klub die Einnahmen aus der Bandenwerbung für die Nachwuchsförderung. Im Verein Markt Schwabener Au kommen um die 700 Kinder und Jugendliche zum Fußballtraining und zu Punktspielen. Mit der Eröffnung des Sportparks 1992 war der Markt Schwabener Fußballnachwuchs hingegen noch beim FC Falke angesiedelt, der seither auch die Einnahmen aus der Bandenwerbung erhielt. Mittlerweile ist die Markt Schwabener Au jedoch zur Anlaufstelle für die Markt Schwabener Fußballjugend geworden. Der FC Falke habe sein Einverständnis gegeben, hieß es auf der Gemeinderatssitzung. Die Banden befinden sich auf der Nord- und Ostseite des Sportparks, die Tafeln hängen dort an Metallgestellen. "Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet", erklärte der dritte Bürgermeister Joachim Weikel (Grüne) dazu auf Nachfrage, weswegen es im Gemeinderat eine "fraktionsübergreifende Übereinkunft" gegeben habe. Im wesentlichen werben im Sportpark ortsansässige Firmen. Deren Logos und Werbeinhalte auf den Banden seien seit längerem nicht mehr aktuelle, so Weikel. Er gehe davon aus, dass die Betriebe die neuen Tafeln finanzieren und - wie bei Bandenwerbung üblich - einen Obulus entrichten.