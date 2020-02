Eine Gelegenheit, alle Kandidaten für die Kommunalwahl kennenzulernen, gibt es am Sonntag, 16. Februar, in der Rudolf-Obermayr-Halle in Moosach. Alle Listen haben sich zusammengeschlossen, um den Moosachern die Möglichkeit zur gründlichen Information zu geben. Von 10 bis 12.30 Uhr kann man die Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten kennenlernen, von 11 Uhr an sind dann die Bewerber fürs Bürgermeisteramt dran.

