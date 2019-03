24. März 2019, 21:55 Uhr Informationsabend für Eltern Übertritt ans Gymnasium Kirchseeon

Das Gymnasium Kirchseeon veranstaltet am Montag, 25. März, einen Informationsabend zum Übertritt. Beginn ist um 19 Uhr. Willkommen sind Eltern, deren Kind momentan die vierte Jahrgangsstufe an einer der umliegenden Grundschulen besucht. Im ersten Teil des Informationsabends werden Mitglieder der Schulfamilie ein breit gefächertes Informationsbild vermitteln. Während des zweiten Teils können sich die Eltern an einzelnen Ständen über Themen wie Nachmittagsbetreuung, soziale Arbeit an Schulen, Chorklassen, Mitgestaltung des Schullebens oder Probeunterricht informieren. Am Donnerstag, 28. März, findet von 14.30 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, welcher sich insbesondere an die angehenden Gymnasiasten des Schuljahres 2019/20 richtet. Hierzu lädt das Kirchseeoner Gymnasium alle Viertklässler in Begleitung ihrer Eltern ein, welche an der Schule und am Schulleben des Gymnasiums Interesse haben. Die künftigen Schüler dürfen an kurzen Schnupperstunden verschiedener Fächer teilnehmen, um einen Einblick in das schulische Angebot des Gymnasiums Kirchseeon zu gewinnen. Informationen erhalten Interessierte auch über die Webseite www.gym-kirchseeon.de unter der Rubrik "Über uns - Übertritt".