8. Januar 2019, 21:58 Uhr Informationsabend Autoteiler in Forstinning

Der Landkreis Ebersberg ist beim Klimaschutzmanagement vorbildhaft. Auch ein eigenes Mobilitätskonzept wurde entwickelt, Carsharing ist ein Teil davon. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer sein Auto teilt, muss keine hohe Summe investieren und kann das jeweils passende Auto für den jeweiligen Bedarf wählen. Und man weiß: Autoteiler leben bewusster, nutzen Fahrrad, öffentlichen Nahverkehr und fahren grundsätzlich weniger Auto. Das schont Klima aber auch Flächen, denn weniger Platz muss für Parken und Straßen vorgehalten werden.

In vielen Gemeinden des Landkreises gibt es schon Autoteiler. Jetzt will auch die Gemeinde Forstinning die Vereinsgründung in Angriff nehmen. Mit Unterstützung von Bürgermeister Rupert Ostermair und seinem Gemeinderat hat sich bereits eine Gruppe Interessierter gefunden, die sich weitere Unterstützer wünscht.

Wie Carsharing funktioniert, wo die jeweiligen Autos herkommen, welche Kosten und Arbeiten anfallen und wie der Versicherungsschutz aussieht, wird an einem Informationsabend von Klaus Breindl (Projektgruppe Car Sharing des Landkreises) am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses vorgestellt. Geplant ist, bei weiteren Treffen konkrete Ideen für Forstinning zu entwickeln. Wer vorab schon Fragen hat oder Kontakt aufnehmen möchte, kann sich an Marco Witt, Telefon (01575) 486 73 91 oder an die Gemeinde wenden.