21. August 2018, 21:51 Uhr Infoabend Kinderschutzbund sucht neue Familienpaten

Jede Familie kennt Zeiten, in denen einfach alles zu viel wird. Unterstützung von außen ist dann hilfreich. Ehrenamtliche Familienpaten vom Kinderschutzbund Ebersberg stehen Familien zur Seite. Sie entlasten für eine gewisse Zeit bei alltäglichen Aufgaben wie Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe oder bei Behördengängen und Arztbesuchen. Nun sucht der Kinderschutzbund neue Familienpaten, die etwa zwei Stunden in der Woche zuverlässig Zeit haben. Nähere Informationen gibt es am Mittwoch, 26. September, 19.30 Uhr, im Familienzentrum in der Von-Feury-Straße 10. Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an fampa@kinderschutzbund-ebersberg.de oder unter Telefon (08092) 300 91 00.