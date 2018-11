11. November 2018, 22:24 Uhr In Zorneding Bahnwiesenstraße gesperrt

Mit einigen Unannehmlichkeiten müssen die Anwohner der Zornedinger Bahnwiesenstraße an diesem Montag, 12. November, sowie am Dienstag, 13. November, rechnen: Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen wird es zu vorübergehenden Straßensperren kommen. Wie das Zornedinger Bauamt mitteilt, konnte kurzfristig eine Asphaltierungskolonne verpflichtet werden, so dass die übliche Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken mit dem Auto nicht möglich sein wird. Die Anwohner werden gebeten, den entsprechenden Bereich frei zu halten und Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb der Sanierungszone zu parken. Laut Pressemitteilung aus dem Zornedinger Rathaus werden folgende Arbeiten vorgenommen: Am Montag, 12. November, finden Fräsarbeiten statt, die für etwa ein bis zwei Stunden lokale Verkehrsbehinderungen zur Folge haben werden. Am Dienstag, 13. November, macht die Asphaltierung eine ganztägige Vollsperre nötig.