3. Dezember 2018, 22:06 Uhr In Wasserburg Traditionelles zum Advent

Mit ausschließlich bodenständiger alpenländischer Fest- und Volksmusik will das traditionelle "Wasserburger Adventsingen" im schönen Ambiente des historischen Rathaussaals seine Gäste auf die Weihnachtszeit einstimmen. Gelegenheit, dies zu erleben, gibt es nun gleich an zwei Terminen: am Freitag und Samstag, 7./8. Dezember, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Bereits seit 1966 kommen alljährlich Sänger und Musikanten aus der Region ins Wasserburger Rathaus, um dort mit einem Konzert adventlichen Zauber zu verreiten. Mit dabei sind in diesem Jahr die Innleiten-Geigenmusi, die Starnberger Fischerbuam, das Blechbläserquintett Esprit, Traudi und Peter Vordermaier mit zwei Steirischen Harmonikas, das Doppelquartett Wasserburger Land sowie das Kettenhamer Gitarrenduo. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Sparkasse Wasserburg: entweder persönlich in den Geschäftsstellen, online unter www.sparkasse-wasserburg.de oder telefonisch unter (08071) 101 33 33. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, der Christkindlmarkt rund ums Rathaus hat an beiden Tagen geöffnet.