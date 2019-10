Bei der Wasserburger Reihe "Jazz in der Schranne" ist am Donnerstag, 17. Oktober, die Bigband Earforce zu Gast: Funk und Groovejazz, angereichert mit Elementen aus Latin und Brazil Music, das ist die Rezeptur, nach der an diesem Abend in der Schranne gekocht wird. Der Großkarolinenfelder Saxofonist Gregor Bürger hat als Gründer der Earforce ein hochkarätiges Quartett um sich geschart: an den Keyboards den Münchner Tasten-Derwisch und Hammondorgel-Experten Matthias Bublath, am E-Bass den durch sein Zusammenspiel mit Martin Grubinger oder Klaus Doldingers Passport bekannt gewordenen Heiko Jung und am Schlagzeug die Nürnberger Jazz-Koryphäe Julian Fau, Preisträger des "Bruno-Rother-Jazz-Wettbewerb" Fürth. Gregor Bürger selbst wurde bekannt unter anderem als Mitglied der Crossover-Formation Panzerballett, in Matthias Schriefls Ensemble 6, Alps and Jazz sowie im Max von Mosch Orchestra. Los geht's im Café Schranne, Marienplatz 2 in Wasserburg, um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.