Kaum zieren sie ein paar Tage die heimischen Wohnstuben, wird auch schon wieder über die Entsorgung der Christbäume nachgedacht. Auch zu Beginn des Jahres 2020 sind die Mitglieder der Jungen Union unterwegs um die ausrangierten Christbäume im Landkreis einzusammeln und umweltgerecht zu entsorgen. Dieses Angebot bieten die Ortsverbände der Jungen Union Grafing, Ebersberg, Vaterstetten, Aßling, Anzing, Markt Schwaben, Pliening und Oberpframmern am Samstag, 11. Januar, an. Die vollständig abgeschmückten Christbäume sollten bereits am Freitagabend an möglichst sichtbaren und gut zugänglichen Stellen deponiert werden.

In Grafing können die Bänder zur Abholung der Christbäume in folgenden Geschäften erworben werden: Fotostudio Blechschmidt, Schuhhaus Koppitz, Buchhandlung Braeuer, Bäckerei Kreitmeier, Metzgerei Saißreiner, Weinhaus Grafing, Huber Optik, Metzgerei Kammerloher und Metzgerei Heimann. Das Band kostet drei Euro und soll gut sichtbar am Baum befestigt werden. Der Erlös geht an die städtische Jugendarbeit in Grafing. Sammelgebiet ist das Stadtgebiet, Sackgassen können aufgrund der Fahrzeuggröße und Länge nicht angefahren werden, hier sollten Sammelstellen genutzt werden.

Die JU-Mitglieder in Ebersberg, Oberpframmern und Pliening sammeln die Christbäume kostenlos ein, Spenden zur Finanzierung der Aktion sind aber sehr willkommen. In Ebersberg sollen die Bäume möglichst an größeren Straßen bis 7 Uhr abgelegt werden. In Pliening werden die Ortsteile Pliening, Gelting und Ottersberg angefahren. In Oberpframmern werden die Bäume um 8.30 Uhr in allen Straßen im Ort abgeholt.

In Markt Schwaben können die Bändchen zur Abholung der Christbäume im Wirtshaus im Oberbräu, Marktplatz 25, für drei Euro erworben werden. Die Erlöse der Christbaumsammelaktion werden in diesem Jahr an den Fonds "Hilfe für Kinder in Not" gespendet.

Auch die JU in Aßling sammelt die ausgedienten Christbäume ein. Hier ist eine vorherige Anmeldung beim Ortsvorsitzenden Andreas Wieser unter Telefon (0157) 87 45 65 03 - gerne per Whatsapp - oder per Mail an andreas.wieser1@web.de nötig. Der Service ist in Aßling kostenfrei. Spenden sind willkommen. Die Jungpolitiker der JU Vaterstetten sammeln ebenfalls am 11. Januar Christbäume ein. Um diesen Service zu nutzen, muss bis Freitag, 10. Januar, ein Bändchen für drei Euro an einer der Verkaufsstellen erworben werden. Diese sind in Vaterstetten die Autowerkstatt Theo Bader (Dorfstraße 10) sowie in Baldham das Geschäft WM Sport & Trends GmbH (Karl-Böhm-Straße 80). Der Erlös der Aktion kommt wohltätigen Zwecken zugute.

In Anzing sammeln die JU- und CSU-Mitglieder mit der Unterstützung vieler Landwirte auch in den Ortsteilen und Weilern kostenlos Bäume ein - nach kurzer Information an Gemeinderat Rupert Strasser, rupert.strasser@t-online.de oder Telefon (0171) 174 34 71.