18. Februar 2019, 21:44 Uhr In Vaterstettens Pfarrkirche Chöre ohne Ende

Schon mal einen Termin notieren sollten sich die Freunde der "Vaterstettener Chornacht: Das kulturelle Großereignis der Pfarrei "Zum Kostbaren Blut Christi" geht heuer am Samstag, 6. Juli, über die Bühne, und zwar bereits zum 14. Mal. Die Veranstaltung findet also offenbar Anklang. Kein Wunder, denn an diesem Abend in der Vaterstettener Pfarrkirche wechseln sich im Viertelstundentakt Chöre aller Altersklassen aus der näheren Umgebung mit ihren Darbietungen ab. Zwischendurch sorgen Instrumentalgruppen und Solisten für Auflockerung. Das Repertoire erstreckt sich von Kinderliedern am frühen Abend über klassische Literatur bis hin zu Gospel oder Jazz bis tief in die Nacht hinein. Die Musiker singen und spielen unentgeltlich. Viele von ihnen, wie etwa der Kirchenchor Vaterstetten, sind dem Publikum früherer Chornächte wohlbekannt, aber auch neue Gesichter werden 2019 dabei sein. Was die Besucher an Spenden geben, kommt wie immer einem gemeinnützigen Projekt zugute. Mit Bar und Grillstand, die auf dem Kirchenvorplatz aufgebaut werden, kommt auch das leibliche Wohl der Gäste nicht zu kurz. Organisator Christian Peter hofft auf ein ähnlich zahlreiches Interesse wie in den vergangenen Chornächten, bei denen die Kirche mit insgesamt mehr als 600 Zuhörern jeweils voll besetzt war.