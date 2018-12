3. Dezember 2018, 22:06 Uhr In Vaterstetten Zwei Vereine im Duett

Nachbarschaftshilfe und Musikschule bieten Kurs für Kinder an

Zwei Vaterstettener Vereine werden Partner: Im Januar startet eine neue Kooperation der Nachbarschaftshilfe (NBH) und der Musikschule mit Musikgarten-Kursen für die ganz Kleinen. Den organisatorischen Rahmen für das neue Duett bildet der NBH-Kurskalender mit zahlreichen Angeboten auch für junge Familien. Musikschulleiter Bernd Kölmel und NBH-Ressortleiterin Anna Birnstiel sind sich einig, dass gerade der Musikgarten "eine wunderbare Idee" für eine erste Zusammenarbeit der beiden Vereine sei. "Musikgarten bedeutet musikalische Früherziehung von Anfang an. Unser musikpädagogisches Konzept heißt darüber hinaus auch: früh gemeinsam kommunizieren", so Kölmel.

Musikalische Kinderspiele, Tänze, gemeinsames Singen und einfache Instrumente wie Klanghölzer oder Trommeln lassen Kinder im Alter von sechs bis 18 Monaten im Musikgarten selbst aktiv werden. In liebevoller Atmosphäre begegnen sich Lehrkraft, Kinder und Erwachsene singend, tanzend und lauschend. So werden die Kleinen angeregt, die Impulse aus der Musikstunde auch zuhause mit ihren Eltern aufzugreifen. Der neue Kurs wird angeleitet von Ingrid Köthe, lizenzierte Musikgarten-Kursleiterin der Musikschule Vaterstetten. "Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit", betont Birnstiel für die NBH. "Sie bereichert unser neues Angebot für junge Familien um die wichtige musikalische Komponente. Immerhin wollen wir junge Eltern und ihre Kinder optimal unterstützen und fördern. Dazu gehört unbedingt die Musik."

Erster Termin ist Montag, 14. Januar, um 9 Uhr in den NBH-Räumen an der Brunnenstraße 28 in Baldham. Der Kurs mit insgesamt zwölf Terminen zu je 30 Minuten kostet 95 Euro. Anmeldungen sind online möglich unter www.nbhvaterstetten. de oder telefonisch bei Anna Birnstiel unter (08106) 36 84 85 oder per Mail an kurskalender@nbhvaterstetten.de.