In Vaterstetten

Auf ungewöhnliche Beute hatten es Diebe nun in Vaterstetten abgesehen: Zwischen vergangenem Donnerstag gegen 15 Uhr und Freitag um 13 Uhr entwendeten die Unbekannten zwei großflächige Werbeplakate vom Lärmschutzwall der B304 in Vaterstetten etwa auf Höhe des chinesischen Restaurants. Diese hatten die Maße von etwa sechs auf drei Meter und jeweils einen Wert von rund 700 Euro. Die Plakate waren mittels zahlreicher Kabelbinder gegen eine Wegnahme gesichert. Die unbekannten Täter durchschnitten diese offenbar und luden die Plakate in ein entsprechend großes Fahrzeug ein. Die Polizei Poing hat die Ermittlungen wegen Diebstahl im besonders schweren Fall eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Nummer (08121) 99 17-0 zu melden.