Erneut haben Unbekannte am Wochenende den Lack von sechs Autos zerkratzt: Je drei Fälle wurden der Polizei aus Vaterstetten und Markt Schwaben gemeldet. In Vaterstetten fanden die Sachbeschädigungen am Samstag zwischen 13 und 17.30 Uhr in der Brahmsstraße statt, in Markt Schwaben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Habererweg. Der Sachschaden wird in beiden Gemeinden insgesamt auf 3000 Euro geschätzt. In beiden Fällen hofft die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170, dass sich Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden.

© SZ vom 11.02.2020 / SZ Feedback