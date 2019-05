22. Mai 2019, 22:13 Uhr In Vaterstetten Neue Partnerfiliale der Post

Den Paketshop der Deutschen Post hatte sie schon lange in ihr Geschäft integriert - nun erweitert Sonja Kiran in ihrem Fachgeschäft Tanex Office in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 36 das postalische Serviceangebot und wird zu einer richtigen Partnerfiliale. Die neue Postfiliale ist künftig montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Zum Angebot gehören neben Briefmarken, DHL-Päckchen- und Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen.