Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger soll es künftig am südlichen Ortseingang von Straußdorf geben. In Kürze beginnt der Bau einer Querungshilfe über die Staatsstraße 2080, außerdem wird ein Geh- und Radweg auf der Ostseite der St2080 bis zur Verbindungsstraße nach Pörsdorf errichtet. Neben einer Verlangsamung des motorisierten Verkehrs erwartet die Stadt Grafing durch diese Baumaßnahme eine Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger, dies sei ein erster Schritt zur Umsetzung des Dorferneuerungsprogramms. Auch an der Westseite der Straße soll ein verbindender Gehweg bis zur Moosstraße in Straußdorf errichtet werden. Der Grunderwerb hierfür ist bereits getätigt, die Baumaßnahme soll im kommenden Jahr umgesetzt werden.