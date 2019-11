Freistaat beteiligt sich an Kreisel-Bau

In Schammach

Der Freistaat Bayern will den Bau des Schammacher Kreisels mit insgesamt 432 000 Euro fördern. Dies hat Verkehrsminister Hans Reichhart dem Ebersberger CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Huber mitgeteilt. Mit der in Aussicht gestellten Förderung würde der Freistaat etwa 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten von 863 000 Euro übernehmen. Insgesamt sind für den Bau Gesamtkosten in Höhe von 1,135 Millionen Euro veranschlagt. Der kürzlich fertiggestellte Kreisel ersetzt eine bisher recht unübersichtliche Kreuzung zweier Kreisstraßen.