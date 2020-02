Schon gewusst? Als "Man in Black" arbeitet Agent Will Smith an einem Schreibtisch aus Rosenheim. Die Städtische Galerie lädt zur gemeinsamen Gesprächsrunde auf den Spuren der Rosenheimer Designgeschichte. Die aktuelle Ausstellung "Made in Rosenheim: Design und Werbung aus 100 Jahren" blickt erstmalig in diesem Umfang auf die wechselhafte und erfolgreiche Geschichte des hiesigen Produktdesigns. Im Mittelpunkt der Schau steht die Entwicklung und Gestaltung von Produkten örtlicher Betriebe - sowie deren Vermarktung. Gezeigt werden diverse in Rosenheim entworfene und hergestellte Gebrauchsgegenstände - darunter auch der sogenannte "IGL-Schreibtisch", der in den 1960er Jahren von Ernest "Igl" Hofmann entwickelt und dank seiner futuristischen Optik im Jahr 2012 von Filmemachern Hollywoods als Büroausstattung für die Agentenzentrale der "Men in Black" gewählt wurde. Zwei Veranstaltungen am kommenden Wochenende eröffnen - begleitend zur Ausstellung - weitere Einblicke in die lange Tradition der Rosenheimer Wirtschafts- und Designgeschichte: Am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr schaut eine Gesprächsrunde hinter die Kulissen: Till Hofmann, Sohn des legendären Ernest "Igl" Hofmann, und eine langjährige Mitarbeiterin der Firma Klepper, Elisabeth Thimet, erzählen im Gespräch mit Galerieleiterin Monika Hauser-Mair und Kunsthistorikerin Elisabeth Rechenauer von den vielfältigen Beziehungen und oft zufälligen Verflechtungen in der Welt der Produktgestaltung. Neben der besonderen Geschichte des IGL-Schreibtisches - vom ersten Guss bis hin zu seinem Filmauftritt im dritten Teil von "Men in Black" - sind viele weitere spannende Design-Anekdoten zu erwarten.

Am Sonntag, 16. Februar, von 14 Uhr an bietet sich dann die Möglichkeit, gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Elisabeth Rechenauer, die die Ausstellung zusammen mit Karl Mair vom Stadtarchiv Rosenheim sowie Lydia Zellner vom Städtischen Museum kuratiert hat, in einer etwa einstündigen Führung entlang ausgewählter Ausstellungsstücke die vergangenen hundert Jahre Rosenheimer Produktdesign- und Werbegeschichte Revue passieren zu lassen. Also noch einmal zum Mitschreiben: Samstag, 15. Februar, 15 Uhr: "Erfrischend erzählt: Designgeschichte(n) aus Rosenheim"; Sonntag, 16. Februar, 14 Uhr: Ausstellungsführung mit Elisabeth Rechenauer. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - eine Voranmeldung zur Führung ist wegen des erwartet hohen Besucherandrangs erforderlich.