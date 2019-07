24. Juli 2019, 21:28 Uhr In Rosenheim Kunstspaziergang zu Urban Art

Einen Kunstspaziergang zu den Posthöfen in der Bahnhofstraße veranstaltet der Kunstverein Rosenheim am Sonntag, 28. Juli, um 11 Uhr. Helmut Klarner, Kurator der Ausstellung "Welcome to Porky's" von Layer Cake, sowie der Künstler Christian Hundertmark werden dort vor großformatigen Wandgemälden, die im Kontext der aktuellen Ausstellung im Kunstverein entstanden sind, ein Gespräch führen. Das Künstlerduo namens Layer Cake gilt seit vielen Jahren als namhafter Vertreter der Urban Art. Treffpunkt für den Kunstspaziergang ist um 11 Uhr am Eingang Kunstverein Rosenheim, Klepperstraße 19.