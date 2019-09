Die Poinger Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Zorneding verhindert, dass sich zwei Autofahrer noch nach dem Wiesnbesuch ans Steuer setzten. Am Bahnhof wurde gegen 2 Uhr morgens eine 23-jährige Münchnerin angetroffen, die gerade in ihr Fahrzeug einsteigen wollte. Da sie augenscheinlich vom Oktoberfest kam, wurde sie kontrolliert. Ein Alkomatentest erbrachte ein Ergebnis von etwa einem Promille. Daraufhin wurde die Fahrt unterbunden. Kurz vorher hatten die Polizeibeamten bereits einen 51-jährigen Mann aus Grafing schlafend in seinem Auto vorgefunden und kontrolliert. Das Ergebnis: 1,5 Promille Alkohol im Blut. Der Mann gab an, in der Früh nach Hause fahren zu wollen. Letztlich war auch er mit der Sicherstellung des Schlüssels einverstanden und fuhr mit dem Taxi nach Hause.

In Vaterstetten wurde kurz vor Mitternacht ein 58-jähriger Mann aus Vaterstetten zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Alkomatentest erbrachte laut Polizei einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Mann wird Anzeige erstattet. Er muss mit einem Bußgeldbescheid und einem Fahrverbot rechnen.