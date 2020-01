Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in Poing möchte in den kommenden Jahren vermehrt die Fußgänger- und Fahrradinfrastruktur in der Gemeinde ausbauen. Im Rahmen der Veranstaltung "Verkehrskonzepte in Poing" wurden einige Lösungen vorgestellt, durch die die Entscheidung für das Fahrrad oder den Fußweg attraktiver und sicherer wird. So möchte die FWG um Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Günter Scherzl Teile der Schulstraße, der Rathausstraße, des Endbachwegs und der Römerstraße zu einer Fahrradstraße umwidmen. Ein weiterer Wunsch ist die Markierung von stark befahrenen Straßen mit einem Fahrradschutzstreifen, der den Bereich für Radfahrer optisch abhebt.