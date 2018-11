9. November 2018, 22:08 Uhr In Poing und Markt Schwaben Autoknacker am Friedhofsparkplatz

Autoknacker scheinen neuerdings vorzugsweise auf Friedhofsparkplätzen zuzuschlagen. Die Polizei Poing meldet jedenfalls zwei Fälle aus den vergangenen Tagen. In Markt Schwaben schlugen die Autoaufbrecher auf dem Friedhofsparkplatz am Hanslmüllerweg am Donnerstag zwischen 11.30 und 11.40 Uhr zu. Während die Besitzerin kurz dem Friedhof einen Besuch abstattete, wurde die hintere Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen und die Handtasche aus dem Auto gestohlen. Ein ähnlicher Fall hatte sich ein paar Tage zuvor bereits in Poing ereignet: Am Dienstag zwischen 15.45 und 16 Uhr schlug ein Autoknacker am Parkplatz des Friedhofes am Endbachweg zu. Auch hier wurde die hintere linke Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei in Poing um Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.