In Poing gestoppt

Das Auto war verkehrssicher, der Mann am Steuer fahrtüchtig - nur mit dem Führerschein stimmte etwas nicht, wie die Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei einer Routinekontrolle in der Münchner Straße feststellte. Der 24-jährige Münchner war nämlich mit einer gefälschten litauischen Fahrerlaubnis unterwegs, eine andere besaß er gar nicht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.