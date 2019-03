6. März 2019, 21:46 Uhr In Pliening Angetrunken in Verkehrskontrolle

Ob das noch die Nachwehen vom Faschingsumzug waren? Zu tief ins Glas geschaut hat jedenfalls ein Autofahrer, der in Pliening am frühen Mittwochmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden ist. Dabei stieg den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch des allein im Wagen sitzenden 53-jährigen Finsingers in die Nase. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge eine Konzentration von mehr als 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Dem Mann drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte.