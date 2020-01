Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Samstag gegen 23.10 Uhr in Parsdorf ereignet hat. Ein 48-Jähriger aus Twistringen, der vom Segmüller kommend auf der Nordspange in Richtung Autobahn unterwegs war, übersah beim Überqueren der Kreuzung ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Beim Zusammenstoß blieben der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin unverletzt. Der 40-jährige Poinger, der das andere Auto fuhr, und seine drei Mitfahrer wurden verletzt und in Münchner Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.