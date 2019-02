27. Februar 2019, 21:56 Uhr In Parsdorf gestoppt Betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Routinekontrolle am Mittwochmorgen am Dorfplatz in Parsdorf ist Beamten der Polizei Poing sofort die starke Alkoholfahne eines 42-jährigen Autofahrers aufgefallen. Ein Alkomatentest bestätigte den Verdacht, es wurde ein Blutalkoholwert von deutlich mehr als 1,1 Promille gemessen. Auf der Dienststelle folgte daraufhin noch eine Blutentnahme. Nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann wieder entlassen. Mit seinem Auto fuhr allerdings ein Mitfahrer weiter, wie die Polizei berichtet.