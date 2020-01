Sieben Verletzte und ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitagmorgen an der Kreuzung der Purfinger Straße mit der Münchener Straße in Neufarn ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 58-jährige Frau aus dem westlichen Landkreis mit ihrem Wagen von Purfing aus kommend in die Kreuzung, obwohl die Ampel noch ausgeschaltet war und sie keine Vorfahrt hatte. Dabei stieß sie mit einem Van zusammen, in dem sechs Menschen saßen. Die 58-Jährige erlitt dabei nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Sie ist nach aktuellem Stand aber außer Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus in München behandelt. Die sechs anderen Unfallbeteiligten, allesamt Arbeiter einer Firma aus dem Landkreis Rottal-Inn, wurden mit leichten Prellungen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde vollständig gesperrt.