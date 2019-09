Nach einem fulminanten Jubiläumskonzert 2018 Jahr hat dieses Jahr für die Panzerknacker traurig angefangen: Schlagzeuger Jürgen Roßmann ist gestorben. Die Bandgeschichte wende sich nun aber wieder zum Guten, heißt es in einer Ankündigung. Mit Markus Blahetek verjünge sich die Band und habe wieder genügend Power, um den Saal zu rocken. Unter dem Motto "The beat goes on!" spielen die Panzerknacker am Samstag, 14. September, um 20 Uhr im Jakobmayer in Dorfen; Einlass ist von 19 Uhr an. "Wir sind schon richtig heiß auf den Auftritt und wollen den Fans gehörig einheizen", ist von der Band zu hören. Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro zuzüglich Gebühr und an der Abendkasse 17 Euro. Tickets gibt es beim Ticket Treff Dorfen oder unter www.jakobmayer.de und www.muenchenticket.de.