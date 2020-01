In zwei Fällen von jahreswechseltypischer Zündelei sucht die Polizei Zeugen. Der erste ereignete sich gegen 18 Uhr am Neujahrstag in Markt Schwaben. Dort hatte aus bislang ungeklärter Ursache ein Papiercontainer in der Enzensbergerstraße zu qualmen begonnen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. In Forstinning wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt ein Zigarettenautomat im Gewerbegebiet Moos beschädigt. Bemerkt wurde dies am Mittwochnachmittag durch einen Passanten, der die Polizei benachrichtigte. Diese geht davon aus, dass wohl in der Silvesternacht jemand versucht hat den Automaten mit Böllern zu sprengen. Dadurch wurde das Gehäuse beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 bei der Poinger Polizei.