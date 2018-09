9. September 2018, 22:05 Uhr In Markt Schwaben Baustelle auf Schulweg

Die Baustelle am Schulzentrum Markt Schwaben, an der Kreuzung von Habererweg und Seilergasse, wird nicht wie geplant zum Schulstart abgeschlossen sein. Das teilt das Rathaus mit. Anstatt nur bis Montag, 10. September, werden die Maßnahmen nun einen Tag länger andauern. Die Zufahrt und der Schulbetrieb seien am Dienstag, 11. September, jedoch sichergestellt, so die Verwaltung. Die Asphaltierung starte dementsprechend erst nach 14 Uhr, könne daher aber möglicherweise bis in die Abendstunden andauern. "Wir gehen von maximal 20 Uhr aus."