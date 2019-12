"Weihnachtssinga, Glöckerl klinga, Glühwein tringa, warme Finga, mit de Perchten springa, de Leit zuawinga, Schmoiznudln obeschlinga, dann a no Würstl zwinga, schmeckt besser wia in Minga, später olle guat hoambringa, und do dann weitersinga..." Mit Versen wie diesen könnte man das traditionelle Kirchseeoner Weihnachtssingen beschreiben, das am Samstag, 14. Dezember, wieder ein paar besinnliche und gemütliche Stunden am Kirchseeoner Marktplatz verspricht. Das musikalische Programm beginnt um 17 Uhr. Ganz junge Sängerinnen und Sänger der Kindergärten Sankt Maria, Zauberwald und der Johanniter eröffnen den Abend. Es folgen die Jugend des Trachtenvereins Seetaler und der Kirchseeoner Zwoagsang. Aus der Nachbargemeinde haben sich die Brucker Sänger angesagt. Abgerundet wird der musikalische Teil von der Marktkapelle und den Turmbläsern, durch das Programm führt charmant und unterhaltsam Peter Seitz. Einen fulminanten Schlusspunkt unter die Veranstaltung werden die beliebten Perchten setzen. Die vier ausrichtenden Vereine - Feuerwehr Markt Kirchseeon, Trachtenverein Seetaler, Rotkreuzgruppe Kirchseeon und der Kegelclub Kirchseeon - haben es sich zudem wieder zum Ziel gesetzt, ihre Gäste mit regionalen Speisen und Getränken zu verwöhnen.