14. Juli 2019, 21:47 Uhr In Kirchseeon und Poing Unbekannte zerkratzen Autos

Eine ärgerliche Sache für die Fahrzeugeigentümer: Unbekannte haben in Kirchseeon und Poing erneut Autos verkratzt und dadurch einen hohen Sachschaden angerichtet. Der erste Fall hat sich im Zeitraum vom 6. bis zum 12. Juli am Bahnhofsparkplatz in Kirchseeon ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei einem dort geparkten Auto die rechte Seite mit einem spitzen Tatwerkzeug - vermutlich einem Schlüssel - verkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Etwa 2000 Euro beträgt der Schaden in einem ähnlichen Fall. Zugeschlagen hat hier der Täter zwischen dem 10. Juli, 20.30 Uhr, und dem 11. Juli, 15 Uhr. Auch hier wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug des Geschädigten war im fraglichen Zeitraum am Volksfest in Poing, in der Sudetenstraße in Poing und in Pliening im Kastanienweg abgestellt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Im Kirchseeoner Fall wenden sich diese an die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Nummer (08092) 8268-0. Im Poinger Fall ist die dortige Polizeiinspektion, Telefon (08121) 99 17-0, zuständig.