17. Mai 2019, 21:51 Uhr In Kirchseeon Barocke Kammermusik

Ein barockes Kammerkonzert mit Werken von Händel, Telemann, Camerloher und anderen kann man am Sonntag, 19. Mai, in der Kirchseeoner Pfarrkirche Sankt Joseph genießen. Es musizieren Sopranistin Christina Deml, Bassist Stephan Ametsbichler, Trompeter Egon Zinkl, Josef Peller und Matthias Niedermair an den Geigen, Michael Beschorner an der Viola, Florian Wieser am Kontrabass und Organist Christoph Schermer. Los geht's um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber gerne entgegengenommen.