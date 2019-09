In Hohenlinden wird am 19. September der 13. Ortsverband der Grünen im Landkreis gegründet. In den vergangenen Monaten habe sich eine Gruppe von Menschen mit Interesse an grünen Themen in Hohenlinden zusammengefunden, um über Einflussmöglichkeiten bei der zukünftigen Gestaltung der Gemeindepolitik zu diskutieren, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Schnell habe Einigkeit bestanden, dass mit einer eigenen Grünen Liste die Beteiligung an der Kommunalwahl in Hohenlinden angestrebt werden solle. Die Gründungsversammlung findet am Donnerstag, 19. September, um 19.30 Uhr in der Waldgaststätte Sauschütt bei Hohenlinden statt. Auch Mitglieder des Grünen-Kreisvorstands sowie stellvertretende Landrätin Waltraud Gruber werden bei der Veranstaltung sprechen.