18. März 2019, 21:38 Uhr In Grafings Stadthalle Dr. Döblingers Kasperl

Dummerweise hat der Kasperl seinen geliebten Fußball über die Schlossmauer gebolzt - mitten in das Reich von König Torsten! Also schleicht er sich hinein. Der König, die Prinzessin Heike und auch der ängstliche Hausmeister Seppl aber sind in heller Aufregung, denn aus dem königlichen Brunnen dringen unheimliche Gesänge - wahrscheinlich von einem Gespenst! Der König schickt daher den Zauberer Wurst ins Brunnengewölbe, um den Geist zu vertreiben. Seppl und Kasperl steigen ebenfalls hinab und kommen dabei bald diversen komischen Geistern auf die Spur... Das berühmte Dr. Döblingers Kasperltheater bringt mit seinen originellen Geschichten Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Lachen. Aufgrund der großen Nachfrage gibt das Ensemble am Mittwoch, 20. März, eine Zusatzvorstellung von "Kasperl und das Gschpenst" in der Grafinger Stadthalle. Beginn ist um 15 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet. Kinder zahlen acht Euro, Erwachsene zwölf.