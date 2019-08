Immerhin ehrlich war ein Unbekannter, der irgendwann im Verlauf dieser Woche ein geparktes Auto in Aßling gerammt hat. An dem Fahrzeug nämlich hat er einen Zettel hinterlassen, auf dem er zugibt, dass er den Wagen beschädigt hat. Lediglich seine Personalien hat der Täter dabei offenbar vergessen zu erwähnen. Und so sucht nun die Polizei nach ihm. Der Unfall hat sich in der Zeit von 18. August um 3 Uhr bis 22. August um 14.30 Uhr im Pfarrerweg ereignet.

Eine Unfallflucht hat es auch in Ebersberg gegeben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde Polizeiangaben zufolge im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 6.45 Uhr ein in der Eberhardstraße geparktes Auto im Bereich der Heckklappe angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wer zu den jeweiligen Fällen Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 mit der Polizeiinspektion Ebersberg in Verbindung zu setzen.