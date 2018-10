8. Oktober 2018, 21:58 Uhr In Grafing Poetry Slam im Turm

Am Donnerstag, 11. Oktober, findet zum ersten Mal ein Poetry Slam in der Turmstube der Grafinger Stadthalle statt. Das spannende Format bringt Lyrik in einem Wettstreit auf die Bühne. Moderiert vom "lustigsten Tschechen Deutschlands", Jaromir Konecny, präsentieren die Künstler eigene Texte. Von lustig über lyrisch bis politisch darf mit allem gerechnet werden. Das Publikum entscheidet durch Applaus über das Vorrücken in die nächste Runde. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an.