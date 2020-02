In Grafing

Eine deutliche Alkoholfahne fiel den Ebersberger Polizisten auf, als sie am Montagnachmittag in Grafing einen 42-jährigen Rollerfahrer kontrollierten. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten. Der festgestellte Wert lag deutlich über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme in der Ebersberger Kreisklinik veranlasst wurde. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.