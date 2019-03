24. März 2019, 21:55 Uhr In Grafing Betrunken am Steuer

In Grafing hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Gegen 3.30 Uhr hielten die Beamten in der Glonner Straße einen 27-Jährigen aus dem Landkreis München an. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht der Beamten, das Ergebnis lag über dem zulässigen Grenzwert. Den Autofahrer erwartet nun neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg ein Fahrverbot.