Mit einem Wochenende auf dem Berghof in Agatharied starten auch diesmal die Glonner und Grafinger Chorkinder der Stufe 3 ins neue Schuljahr. Dort bereiten sie sich intensiv auf ihre anspruchsvollen Konzerte bis Weihnachten vor. Als erstes laden sie ein zu einem Konzert zusammen mit dem Chor Carmina Mundi Glonn (ehemals Glonner Jugendchor) am Sonntag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche mit Werken von Chilcott, Rutter und vielen Liedern zum Mitsingen. Am dritten Adventssonntag gestalten sie gemeinsam mit dem Glonner Kirchenchor und dem Chor Carmina Mundi, begleitet von Stubenmusik und Bläsern, ein bayrisch-barockes Adventssingen.

Gerne dürfen Kinder aller Altersstufen ab der ersten Klasse bei den Proben der Chorkinder reinschnuppern. Die Chorkinderproben donnerstags in der Glonner Schule, Raum 211, in der Stufe 1 (erste und zweite Klasse) von 14.30 bis 15.30 Uhr, in Stufe 2 (dritte und vierte Klasse) von 15.30 bis 16.30 Uhr, in Stufe 3 (fünfte bis siebte Klasse) von 16.30 bis 17.30 Uhr. Selbstverständlich haben auch die "kleinen" Chorkinder regelmäßig schöne Auftritte, zum Beispiel im Marienheim oder in der Pfarrkirche. Die Anmeldung erfolgt entweder über das Büro der Musikschule (www.musikschule-vhs.de) oder beim Chorleiter Thomas Pfeiffer unter (08093) 55 88.