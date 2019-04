16. April 2019, 21:59 Uhr In geparktes Auto gefahren Herzinfarkt am Steuer

Ein Herzinfarkt könnte nach Einschätzung der Polizei der Grund für einen Unfall in der Neufarner Straße in Poing am Montagabend gewesen sein. Weil eine 59-jährige Frau plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich verspürte, krachte sie in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Das Auto der Poingerin kippte dabei auf die Seite, die Frau wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt 12 000 Euro.