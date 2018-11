22. November 2018, 21:53 Uhr In Gelting Kirchenkonzert der Musikkapelle

- Die Musikkapelle Gelting beschließt den konzertanten Reigen dieses Jahres mit einem Kirchenkonzer. Es findet statt am Sonntag, 25. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Gelting. Voller Vorfreude proben die rund 50 Mitglieder der Musikkapelle Gelting sowie die etwa 25 Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle Gelting/Poing seit Wochen auf diesen Auftritt hin.

Den Auftakt macht der Nachwuchs unter der Leitung von Dirigentin Christine Westermair mit zwei bekannten Werken. Das weitere Programm der Geltinger Blaskapelle wurde zusammengestellt von Dirigent Günther Schuler junior im Zusammenwirken mit dem gesamten Blasorchester. Und es verspricht einiges, nämlich einen bunten Strauß an bekannten und hörenswerten Stücken. Die Bandbreite reicht von Johann Sebastian Bachs "Air from Suite No.3" über die "Schlittenfahrt in den Alpen" von Alfred Bösendorfer bis hin zu Johan de Meijs "Polish Christmas Music". Sopranistin Beatrice Helen Greisinger wird dem Stück "I will follow him" ihre Stimme verleihen, die verbindenden Worte wird in bewährter Weise Pfarrer Norbert Joschko finden.

Alle Freunde der Blasmusik aus nah und fern sind zu diesem Kirchenkonzert, das heuer zum 14. Mal stattfindet, recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendarbeit werden aber gerne angenommen.