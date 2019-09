In der ersten Schulwoche bringt die Kreissparkasse den Sommer noch einmal zurück und lädt jeden, der mag, auf eine Kugel Eis ein. Auch im Landkreis gibt es zwei Standorte. Am Montag, 9. September, wird das Eis zwischen 13.30 und 16 Uhr neben der Kreissparkasse am Ebersberger Marienplatz serviert. Am Donnerstag, 12. September, spendiert die Sparkasse das Eis in Kirchseeon am Eiscafé Piazza Grande am Marktplatz 8, ebenfalls 13.30 bis 16 Uhr. Die Aktion findet auch bei schlechtem Wetter statt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.