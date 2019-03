24. März 2019, 21:55 Uhr In Ebersberg Messe für Menschen mit Unterstützungsbedarf

"Ebersberg inklusiv!" heißt eine Messe für und mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, die am Samstag, 6. April, von 10 bis 16 Uhr im Sparkassensaal in Ebersberg stattfindet. Mehr als 30 Aussteller präsentieren ihr vielfältiges Angebot, es gibt Workshops und Vorträge. Der Verein Assistenz- und Servicehunde in Bayern etwa zeigt mit ausgebildeten Tieren deren Einsatzmöglichkeiten, die Caritas informiert darüber, wie man seine Wohnung möglichst barrierefrei gestalten kann. Einen Workshop zu Unterstützter Kommunikation bietet der Einrichtungsverbund Steinhöring an, und die Brücke Ebersberg referiert über Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Das ganze Programm gibt es online unter www.lra-ebe.de.