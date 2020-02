Womit möchten Bürgermeisterkandidaten, Stadtratsanwärter und politische Gruppierungen im kommunalen Wahlkampf punkten? Was macht Bürgermeister Walter Brilmayer, wenn er in Rente ist? Und wie können die Grafinger ihre marode Stadthalle weiter nutzen, ohne viel Geld dafür auszugeben? Ganz spezielle Antworten auf diese Fragen gibt die Ebersberger Faschingszeitung, die am Donnerstag, 13. Februar, erscheint. Enthalten ist auch ein Würfelspiel mit dem Titel "Run aufs Rathaus". Die Zeitung liegt vom Spätnachmittag an kostenlos in vielen Geschäften und im Rathaus aus.

