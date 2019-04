2. April 2019, 21:49 Uhr In Ebersberg Eine Welt voller Drama

Das Mittwochskino zeigt zehn ausgezeichnete Filme

Ob Cannes, Golden Globes, Oscar, Deutscher Filmpreis, Ernst-Lubitsch-Preis oder das Bahia Independent Film Festival Brazil - das "Mittwochskino" im Ebersberger Alten Kino versammelt in diesem Frühjahr zehn ausgezeichnete Streifen in seinem Programm und setzt mit Produktionen aus Indien, Japan und Libanon auch internationale Akzente.

Den Auftakt macht an diesem Mittwoch, 3. April, das Oscar-prämierte Biopic "Bohemian Rhapsody" über den Sänger Freddy Mercury, das 15 Jahre der Bandgeschichte von Queen nachzeichnet und die finanziell erfolgreichste Musikfilmbiografie aller Zeiten ist. Oscar-nominiert und in Cannes ausgezeichnet wurde "Capernaum - Stadt der Hoffnung". Das Drama um einen Jungen aus dem Libanon, der seine Eltern verklagt, weil sie ihn in eine Welt voller Armut und Gewalt geboren haben, ist am Mittwoch, 10. April, zu sehen. Die englische Punk-Ikone und Umweltaktivistin Vivienne Westwood "ist eine herrlich exzentrische, einmalige Person und ein Mode-Original" (The Guardian). Die kontroverse Dokumentation über sie zeigt das Mittwochskino am Mittwoch, 17. April.

Von der Deutschen Film- und Medienbewertung erhielt "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" das Prädikat "besonders wertvoll". Der Film mit Starbesetzung zeigt am Mittwoch, 24. April, das historische Drama um die Verfilmung von Brechts "Dreigroschenoper", die wegen eines Konflikts mit dem Produktionsbüro scheiterte. Eine prachtvolle Öko-Doku steht am Mittwoch, 1. Mai, auf dem Programm: "Unser Saatgut - Wir ernten, was wir säen" dokumentiert den Kampf um die Saatgutvielfalt. Ein indischer Arthouse-Film läuft am Mittwoch, 8. Mai: "Die Schneiderin meiner Träume" ist ein Liebesdrama um die scheinbar unmögliche Beziehung zwischen einem jungen Dienstmädchen und einem Mann aus der Oberschicht von Mumbai.

In der Vorauswahl des Deutschen Filmpreises 2019 steht Michael "Bully" Herbigs "Ballon", der am Mittwoch, 15. Mai, zu sehen sein wird. Darin verfilmt er die spektakuläre DDR-Flucht zweier Familien mit einem selbstgebauten Heißluftballon im September 1979. Am Mittwoch, 22. Mai, zeigt das Mittwochskino "Shoplifters". Das Drama um eine japanische Kleinkriminellen-Familie, die ein Kind bei sich aufnimmt, das sie auf der Straße gefunden hat, wurde in Cannes mit der Goldenen Palme gekrönt. Als bester Dokumentarfilm des Jahres wurde "Joy in Iran" in Brasilien ausgezeichnet. Der berührende Film über drei deutsche "Clowns ohne Grenzen" in Iran läuft am Mittwoch, 29. Mai, in Ebersberg.

Die Kino-Saison endet am Mittwoch, 5. Juni. Zum Abschluss steht das lebenstherapeutische Roadmovie "25 km/h" auf dem Programm, für das Bjarne Mädel und Lars Eidinger den Ernst-Lubitsch-Preis erhielten. Darin pesen zwei entfremdete Brüder mit dem Mofa quer durch Deutschland. Nach der Sommerpause startet das Mittwochskino am Mittwoch, 25. September, wieder in den Herbst.

Plätze für das "Mittwochskino" können telefonisch unter (08092) 255 92 05, im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.