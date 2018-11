14. November 2018, 21:29 Uhr In der Stadthalle Grafing Verneigung vor Pink Floyd

"Beyond - a tribute" widmet der Kult-Band eine Show

Eine musikalische Reise durch die psychedelische Welt von Pink Floyd, faszinierende Songs in einem modernen Gewand aus Sound, Licht und Videoproduktion kann man am Samstag, 17. November, in der Grafinger Stadthalle erleben. Zu Gast ist die Band Beyond - a tribute. Die neun Musiker aus dem Voralpenraum haben sich ganz der Kult-Band aus England verschrieben. Die knapp dreistündige, rockige Show bietet dem Publikum einen Querschnitt durch die bekanntesten Songs von Pink Floyd wie "Wish You Were Here", "Comfortably Numb", "Shine On You Crazy Diamond", "Time" oder "Another Brick In The Wall". Damit will die Band nicht nur hartgesottene Fans von Pink Floyd ansprechen, sondern Musikliebhaber jeden Alters für diese Musik begeistern. "Die eigens erstellten Projektionen für die große Leinwand untermauern die Aussagen der Songs - heute so aktuell wie damals", heißt es in der Ankündigung.

Bereits vor Jahrzehnten, 1981 um genau zu sein, hat Wolfgang Gegenfurtner (Gesang und Keyboard) das erste Mal Musik von Pink Floyd gehört - und war sofort begeistert. So entstand eine Idee, die jedoch erst 37 Jahre später Realität wurde. Ausschlaggebend für die Umsetzung des Projekts war nun Bassist Xaver Spies, der Gegenfurtner davon überzeugte, dass die Zeit gekommen war: Beyond - a tribute wurde im Dezember 2016 in Rohrdorf gegründet. Mit dabei sind Filmmusikkomponist Martin Unterberger am Schlagzeug, Gitarrist Nicolai Roman Blaskovic aus Hausham, die Gitarristin Simone Wagner aus dem Münchner Süden sowie der aus dem Rosenheimer Raum stammende Keyboarder Thaddäus Weindl. Andreas Kirchberger (Saxofon) ergänzt die Band bei dem einen oder anderen Song. Als Sängerinnen wirken Lisa-Maria Gunst aus Miesbach und die Münchnerin Dilenya Mar mit. Nach 16 Monaten Vorbereitungszeit starteten die Musiker von Beyond im März 2018 ihre gemeinsame Reise.

Wer daran teilhaben will, sollte am Samstag, 17. November, in die Grafinger Stadthalle gehen, das Konzert von Beyond dort beginnt um 20 Uhr. Tickets zum Preis von 17 Euro sind unter www.ticket-regional.de erhältlich. Und wer an diesem Abend schon etwas anderes vorhat, muss sich nicht lange gedulden: Eine weitere Gelegenheit, Beyond und die Pink-Floyd-Show zu erleben, gibt es bereits am Freitag, 30. November, in Obing. Dort spielt die Band im Gasthof Zur Post "Beim John", der Eintritt kostet hier 15 Euro.