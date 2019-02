19. Februar 2019, 22:07 Uhr In der Schrottgalerie Feiner Jazz

Hochkarätige Livemusik gibt es am Wochenende wieder in der Glonner Schrottgalerie. Am Freitag, 22. Februar, ist dort die Emile Jazzband zu Gast. Die Combo präsentiert feinen Jazz, gewürzt mit einer Prise Funk oder Bossa Nova, hier und da blitzen auch Jazzrock-Elemente auf, und bei all der Vielfalt darf natürlich der Blues nicht fehlen. Dabei bewegen sich die Musiker mit ihrer Spielfreude im Feld zwischen klangvollen Balladen und groovigen Standards. Die Emile Jazzband sind: Sängerin Christiane Palm, Christoph Ludwig an Tenor-Sax und Gitarre, Pianist Ronald Clauss, Bassist Matteo Santoro und Bernd Wörner an den Drums. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.