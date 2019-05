28. Mai 2019, 22:31 Uhr In der Schrottgalerie Erst Solo, dann Duo

Das Wochenende in der Glonner Schrottgalerie bringt eine Premiere auf der Bühne mit sich: Am Freitag, 31. Mai, präsentiert Maxi Pongratz, Sänger, Liedschreiber und Akkordeonspieler, sein Soloprogramm. Mit Kofelgschroa veröffentlichte Pongratz drei Alben, im Dokumentarfilm "Frei sein wollen" von Barbara Weber war er mit den anderen Kofels zu sehen, in Josef Bierbichlers Kinofilm "Zwei Herren im Anzug" zu hören. Seit diesem Jahr macht Kofelgschroa Pause, und Maxi Pongratz ist mit seinem Akkordeon solo auf Tour.

Den Samstag,1. Juni, gestalten Robert Richter und Rusty Stone alias One More Mile mit erdigem Blues: Zwei Urgesteine kreisen durch die unendlichen Weiten des musikalischen Universums, da geraten sie plötzlich auf Kollisionskurs. Es kommt zu einer intergalaktischen Explosion, die verschiedensten tonalen Einflüsse verschmelzen und es entsteht eine neue Formation am Himmel der handgemachten Musik. Robert Richter und Rusty Stone haben (jeder für sich) mehr als dreißig Jahre lang die Welt der Blue Notes erforscht. Nun sind sie sich in München begegnet: "Zwei Sänger, zwei Gitarristen, Mandoline, Banjo, die Bluesharp - "alles gut abgehangen. Rau, urig, sentimental, gefühlvoll, kantig, spaßig, trotzig". Los geht's jeweils um 20 Uhr, Reservierungen nur per Mail.